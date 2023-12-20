Лавров прилетел в Марокко для участия в Российско-арабском форуме сотрудничества

Самолёт с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на борту приземлился в аэропорту Марракеш-Менара сегодня, 20 декабря. Глава МИД РФ прибыл в Марокко с рабочей поездкой.

В ходе своего визита Лавров примет участие в Российско-арабском форуме сотрудничества. В последний раз аналогичная встреча проходила в апреле 2019 года в Москве.