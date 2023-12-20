Лавров прилетел в Марокко для участия в Российско-арабском форуме сотрудничества
Самолёт с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на борту приземлился в аэропорту Марракеш-Менара сегодня, 20 декабря. Глава МИД РФ прибыл в Марокко с рабочей поездкой.
В ходе своего визита Лавров примет участие в Российско-арабском форуме сотрудничества. В последний раз аналогичная встреча проходила в апреле 2019 года в Москве.
Сам форум был учреждён в 2009 году. Его главной целью стало развитие отношений между Москвой и арабскими странами в экономической, финансовой, инвестиционной сферах, культуре и других областях.
Ранее Лайф писал, что Владимир Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. В Абу-Даби российского лидера встретили пышно: истребители украсили небо в цвета флага РФ, а кортеж ждал почётный караул. В ходе переговоров с президентом Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном глава государства отметил "беспрецедентно высокий" уровень отношений между странами, вклад арабского государства в мировую стабильность и поблагодарил своего коллегу за землю под православный храм. После этого Путин прилетел в Эр-Рияд, где встретился с наследным принцем королевства Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.
ТАСС / Александр Щербак