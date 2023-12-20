Потерявший жену в ДТП блогер Лещёв высмеял предложенную перевозчиком компенсацию

Перевозчик предложил потерявшему жену в ДТП блогеру Александру Лещёву из Краснотурьинска выплачивать по 20 тысяч рублей ежемесячно на содержание ребёнка. Мужчину эта сумма не устроила, и он пригрозил ему серьёзными проблемами.

В социальных сетях блогер пересказал разговор с перевозчиком, где тот сообщил, что вместо двух миллионов, которые его могут обязать выплатить, он будет каждый месяц переводить деньги на содержание ребёнка.

"660 рублей он, получается, будет моему ребёнку в день давать. Что на эти деньги купишь? Ничего!" — сообщил Лещёв.

Блогер подчеркнул, что вместе с супругой они хорошо зарабатывали, но всё развалилось, когда она погибла. Лещёв обратил внимание и на признание перевозчика: якобы у автобуса, в котором ехала погибшая, были проблемы с резиной. А так это или нет, покажет экспертиза. В любом случае Лещёв пообещал "газовать" за свою жену.