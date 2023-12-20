Потерявший жену в ДТП блогер Лещёв высмеял предложенную перевозчиком компенсацию
Потерявшему жену в ДТП блогеру Лещёву предложили компенсацию 20 тысяч в месяц
Уральский блогер Александр Лещёв с дочкой и погибшей женой Викторией. Обложка © Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kiss5657
Перевозчик предложил потерявшему жену в ДТП блогеру Александру Лещёву из Краснотурьинска выплачивать по 20 тысяч рублей ежемесячно на содержание ребёнка. Мужчину эта сумма не устроила, и он пригрозил ему серьёзными проблемами.
В социальных сетях блогер пересказал разговор с перевозчиком, где тот сообщил, что вместо двух миллионов, которые его могут обязать выплатить, он будет каждый месяц переводить деньги на содержание ребёнка.
"660 рублей он, получается, будет моему ребёнку в день давать. Что на эти деньги купишь? Ничего!" — сообщил Лещёв.
Блогер подчеркнул, что вместе с супругой они хорошо зарабатывали, но всё развалилось, когда она погибла. Лещёв обратил внимание и на признание перевозчика: якобы у автобуса, в котором ехала погибшая, были проблемы с резиной. А так это или нет, покажет экспертиза. В любом случае Лещёв пообещал "газовать" за свою жену.
Напомним, 15 ноября 2023 года уральский блогер Александр Лещёв сообщил, что потерял супругу Викторию в ДТП на Серовском тракте под Верхней Пышмой. Водитель автобуса, в котором ехала девушка, пошёл на обгон и врезался в грузовик. Причём ехать на общественном транспорте попросил её сам Александр. Он уговорил Викторию пересесть на более безопасный, по его мнению, вид транспорта, однако случилось то, чего никто не ожидал.