В США вернутся задержанные в Венесуэле американцы и Толстый Леонард
США и Венесуэла договорились об освобождении незаконно задержанных американцев
Вашингтон и Каракас обсудили ситуацию, связанную с освобождением задержанных в мае в Боливарианской Республике граждан США. Как говорится в распространённом в среду заявлении высокопоставленного представителя администрации Соединённых Штатов, незаконно удерживаемые в этой стране американцы вернутся на родину.
"Мы достигли соглашения об освобождении шести американцев, незаконно задержанных в Венесуэле", — заявил чиновник на телефонном спецбрифинге.
В то же время представитель американских властей подчеркнул, что в скором времени эти шесть человек и ещё четыре других американца будут отпущены на свободу. Помимо этого, в США будет экстрадирован беглый малайзийский бизнесмен Леонард Фрэнсис Гленн по прозвищу Толстый Леонард, которого в Штатах разыскивают после его участия в скандале с военно-морскими силами страны.
Ранее Лайф писал, что Вашингтон разрешил операции, касающиеся нефтегазовой и золотодобывающей отраслей Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении, распространённом 19 октября Минфином США.
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