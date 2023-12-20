В США вернутся задержанные в Венесуэле американцы и Толстый Леонард

Вашингтон и Каракас обсудили ситуацию, связанную с освобождением задержанных в мае в Боливарианской Республике граждан США. Как говорится в распространённом в среду заявлении высокопоставленного представителя администрации Соединённых Штатов, незаконно удерживаемые в этой стране американцы вернутся на родину.

В то же время представитель американских властей подчеркнул, что в скором времени эти шесть человек и ещё четыре других американца будут отпущены на свободу. Помимо этого, в США будет экстрадирован беглый малайзийский бизнесмен Леонард Фрэнсис Гленн по прозвищу Толстый Леонард, которого в Штатах разыскивают после его участия в скандале с военно-морскими силами страны.