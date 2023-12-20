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20 декабря, 20:50

В США вернутся задержанные в Венесуэле американцы и Толстый Леонард

США и Венесуэла договорились об освобождении незаконно задержанных американцев

Вашингтон и Каракас обсудили ситуацию, связанную с освобождением задержанных в мае в Боливарианской Республике граждан США. Как говорится в распространённом в среду заявлении высокопоставленного представителя администрации Соединённых Штатов, незаконно удерживаемые в этой стране американцы вернутся на родину.

"Мы достигли соглашения об освобождении шести американцев, незаконно задержанных в Венесуэле", — заявил чиновник на телефонном спецбрифинге.

В то же время представитель американских властей подчеркнул, что в скором времени эти шесть человек и ещё четыре других американца будут отпущены на свободу. Помимо этого, в США будет экстрадирован беглый малайзийский бизнесмен Леонард Фрэнсис Гленн по прозвищу Толстый Леонард, которого в Штатах разыскивают после его участия в скандале с военно-морскими силами страны.

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Ранее Лайф писал, что Вашингтон разрешил операции, касающиеся нефтегазовой и золотодобывающей отраслей Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении, распространённом 19 октября Минфином США.

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Pixabay

Алексей Соловьёв
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