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20 декабря, 21:16

Аэропорт в Пекине отказался принимать рейсы авиакомпании "Россия"

Аэропорт Дасин в Пекине сообщил авиакомпании "Россия" об отказе в приёме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя перевозчика.

"Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт Дасин из Владивостока, Красноярска и Иркутска", — сказано в сообщении.

Представители авиакомпании уже обратились в Минтранс за помощью в решении данной проблемы. Напомним, что с марта 2023 года авиакомпания проходит аккредитацию в Главном управлении гражданской авиации КНР для получения разрешения на полёты.

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Тем временем краснодарский аэропорт Пашковский на отлично прошёл проверку тестовым рейсом, который состоялся в пятницу, 15 декабря.

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Агентство "Москва" / Денис Гришкин

Анатолий Симоненко
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