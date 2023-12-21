Аэропорт в Пекине отказался принимать рейсы авиакомпании "Россия"

Аэропорт Дасин в Пекине сообщил авиакомпании "Россия" об отказе в приёме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя перевозчика.

"Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт Дасин из Владивостока, Красноярска и Иркутска", — сказано в сообщении.

Представители авиакомпании уже обратились в Минтранс за помощью в решении данной проблемы. Напомним, что с марта 2023 года авиакомпания проходит аккредитацию в Главном управлении гражданской авиации КНР для получения разрешения на полёты.