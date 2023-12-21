Хирург рассказал, для кого яйца по утрам — способ подорвать здоровье

Ежедневное употребление яиц может серьёзно навредить здоровью, но особенно это опасно для гипертоников. Об этом NEWS.ru рассказал врач-хирург, преподаватель Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Он объяснил это наличием холестерина в курином желтке, хотя это не перечёркивает того, что в яйцах много важных микроэлементов. Например, они помогают спортсменам набрать необходимую полезную массу, но, если есть проблемы со здоровьем, этот продукт есть не стоит.

Кроме гипертоников, в зоне риска пациенты с атеросклеротической болезнью, так как холестерин в составе яиц повышает риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Врач пояснил, что холестерин сужает просвет артерий и ухудшает кровоснабжение. К тому же яйца нужно уметь готовить.

"При недостаточной жарке возможно заражение сальмонеллёзом. Повышается риск онкологических заболеваний, если использовать при жарке дешёвое подсолнечное масло, бекон, колбасу. Также повышается давление при чрезмерном солении блюда", — пояснил Умнов.