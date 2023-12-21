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20 декабря, 22:14

Жители Краснодара пожаловались на громкие хлопки в небе над городом

SHOT: Жители Краснодара сообщили о взрывах в небе над городом

Жители Краснодара сообщили телеграм-каналу SHOT о громких взрывах в небе над городом. Их причина неизвестна, официальных комментариев от властей по данному факту не поступало.

По словам очевидцев, в центральной части города прозвучало минимум два громких хлопка. Другие детали не уточняются.

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Ранее три человека погибли и ещё семеро получили ранения в ДТП с бензовозом и автобусом в Славянском районе Краснодарского края. Бензовоз марки КамАЗ и маршрутный автобус IVECO столкнулись на 64-м километре автодороги Славянск-на-Кубани – Темрюк.

Обложка ©

Getty Images / Evgeny Ostroushko

Оксана Попова
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