Жители Краснодара пожаловались на громкие хлопки в небе над городом

Жители Краснодара сообщили телеграм-каналу SHOT о громких взрывах в небе над городом. Их причина неизвестна, официальных комментариев от властей по данному факту не поступало.

По словам очевидцев, в центральной части города прозвучало минимум два громких хлопка. Другие детали не уточняются.