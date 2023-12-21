"Аэрофлот" сообщил, что "Россия" скоро приступит к выполнению рейсов в Пекин

Российский авиаперевозчик "Россия" уже в скором времени может получить документы, которые необходимы для разрешения полётов в Пекин, рассказали в "Аэрофлоте".

"Авиакомпания "Россия" в ближайшее время получит все необходимые разрешения и приступит к выполнению рейсов в Пекин", — говорится в сообщении, текст которого приводит РИА "Новости".

В компании заявили, что в настоящее время компании-партнёры без взимания дополнительной платы перевозят граждан, которые должны были прилететь в китайскую столицу рейсами "России". Помимо этого, "Аэрофлот" пытается договориться с властями Поднебесной о возможности выполнения разовых рейсов до получения всех остальных разрешений.