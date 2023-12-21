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20 декабря, 23:35

"Аэрофлот" сообщил, что "Россия" скоро приступит к выполнению рейсов в Пекин

Российский авиаперевозчик "Россия" уже в скором времени может получить документы, которые необходимы для разрешения полётов в Пекин, рассказали в "Аэрофлоте".

"Авиакомпания "Россия" в ближайшее время получит все необходимые разрешения и приступит к выполнению рейсов в Пекин", — говорится в сообщении, текст которого приводит РИА "Новости".

В компании заявили, что в настоящее время компании-партнёры без взимания дополнительной платы перевозят граждан, которые должны были прилететь в китайскую столицу рейсами "России". Помимо этого, "Аэрофлот" пытается договориться с властями Поднебесной о возможности выполнения разовых рейсов до получения всех остальных разрешений.

Аэропорт Краснодара на отлично прошёл проверку тестовым рейсом
Аэропорт Краснодара на отлично прошёл проверку тестовым рейсом

Ранее Лайф писал, что аэропорт Дасин в Пекине сообщил авиакомпании "Россия" об отказе в приёме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. В результате были отменены ближайшие рейсы из Владивостока, Красноярска и Иркутска.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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