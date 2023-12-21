"Монако" победил "Тулузу", несмотря на удаление Головина
Россиянин Головин получил прямую красную карточку в матче "Тулуза" – "Монако"
Полузащитник ФК "Монако" Александр Головин. Обложка © asmonaco.com
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин получил красную карточку в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу против "Тулузы", однако это не помешало его команде одержать победу. Встреча прошла на стадионе "Мунисипал" в Тулузе.
Матч, начавшийся для гостей не очень хорошо, завершился со счётом 2:1 в их пользу. На 5-й минуте Франк Магри перебросил головой мяч через вратаря "Монако" и вывел свою команду вперёд, но благодаря дублю Виссама Бен Йеддера на 26-й и 44-й минуте гости ушли на перерыв со счётом 2:1.
Стоит отметить, что россиянин Александр Головин, который вернулся в состав "Монако" после дисквалификации из-за перебора жёлтых карточек, получил прямую красную карточку за неспортивное поведение на 51-й минуте. Некоторые СМИ сообщают, что монакский главный тренер Ади Хюттер после встречи посетовал на отсутствие российского спортсмена.
Ранее Лайф писал, что российский полузащитник Александр Головин по итогам месяца третий раз подряд признан лучшим футболистом "Монако". В ноябре спортсмен провёл за монегасков три игры, в которых отметился голом и результативной передачей.