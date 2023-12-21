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21 декабря, 00:07

"Монако" победил "Тулузу", несмотря на удаление Головина

Россиянин Головин получил прямую красную карточку в матче "Тулуза" – "Монако"

Полузащитник ФК "Монако" Александр Головин. Обложка © asmonaco.com

Полузащитник ФК "Монако" Александр Головин. Обложка © asmonaco.com

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин получил красную карточку в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу против "Тулузы", однако это не помешало его команде одержать победу. Встреча прошла на стадионе "Мунисипал" в Тулузе.

Матч, начавшийся для гостей не очень хорошо, завершился со счётом 2:1 в их пользу. На 5-й минуте Франк Магри перебросил головой мяч через вратаря "Монако" и вывел свою команду вперёд, но благодаря дублю Виссама Бен Йеддера на 26-й и 44-й минуте гости ушли на перерыв со счётом 2:1.

Стоит отметить, что россиянин Александр Головин, который вернулся в состав "Монако" после дисквалификации из-за перебора жёлтых карточек, получил прямую красную карточку за неспортивное поведение на 51-й минуте. Некоторые СМИ сообщают, что монакский главный тренер Ади Хюттер после встречи посетовал на отсутствие российского спортсмена.

Головин номинирован на титул лучшего футболиста месяца в чемпионате Франции
Головин номинирован на титул лучшего футболиста месяца в чемпионате Франции

Ранее Лайф писал, что российский полузащитник Александр Головин по итогам месяца третий раз подряд признан лучшим футболистом "Монако". В ноябре спортсмен провёл за монегасков три игры, в которых отметился голом и результативной передачей.

Алексей Соловьёв
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