И никаких мультяшек: Нейл-мастер советует забыть о стразах на ногтях, чтобы угодить Зелёному Дракону

Практически все женщины основательно подходят к встрече Нового года. Хозяйки не только выбирают блюда для праздничного стола, но и трепетно относятся к выбору наряда и маникюра. Каким должен быть идеальный дизайн ногтей для встречи долгожданного праздника, рассказала основатель школы "Академия здоровых ногтей" Анна Романова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

В первую очередь она посоветовала отказаться от нюдовых оттенков: вместо этого лучше использовать светоотражающие топы, втирку и стемпинг. Романова предупредила, что плохим решением будут стразы и пирсинг, так как они удешевляют образ. Лучше сделать выбор в пользу элегантности и минимализма.

"Единороги, мультяшки, ёлочки на ногтях — забываем об этом дизайне на ближайшие пару лет и точно не делаем в этом году. Вязаный узор на ногтях тоже остался в прошлом. Он визуально утяжеляет ногти и выглядит старомодно, а Дракон любит блистать и быть в центре внимания", — сообщила Романова.

Цвета лета и яркие неоновые оттенки специалист также посоветовала не использовать. Ещё стоит временно забыть про синий, чёрный, коричневый и белый, так как они могут принести неудачу и разочарования. А вот золото, серебро, все оттенки зелёного, красный и фиолетовый — в приоритете.