Простуда ни при чём: Врач назвала неочевидные причины нескончаемого насморка

Насморк и заложенность носа являются стандартными признаками простуды, однако бывают и более сложные причины, влияющие на проблемы с дыхательными путями. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала врач общей практики Мария Беляева.

"К наиболее частым причинам хронического ринита относятся воспалительные и невоспалительные изменения лор-органов: кисты, полипы, искривление перегородки носа. Также часто наблюдается медикаментозный ринит на фоне неконтролируемого приёма сосудосуживающих средств", — сообщила Беляева.

Ещё проблемы с дыхательными путями может вызывать непереносимость химических соединений, в том числе краски, духов, растворителей или табака. Изменения погоды, сырость или приход холодов также входят в число этих причин.

Порой на продолжительность ринита влияет приём лекарственных препаратов. Кроме того, иногда проблемы с дыхательными путями испытывают и женщины в период беременности или менопаузы, что связано с изменением гормонального фона, резюмировала Беляева.