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21 декабря, 04:23

Простуда ни при чём: Врач назвала неочевидные причины нескончаемого насморка

Врач Беляева: Причиной постоянного насморка может быть аллергия или беременность

Насморк и заложенность носа являются стандартными признаками простуды, однако бывают и более сложные причины, влияющие на проблемы с дыхательными путями. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала врач общей практики Мария Беляева.

"К наиболее частым причинам хронического ринита относятся воспалительные и невоспалительные изменения лор-органов: кисты, полипы, искривление перегородки носа. Также часто наблюдается медикаментозный ринит на фоне неконтролируемого приёма сосудосуживающих средств", — сообщила Беляева.

Ещё проблемы с дыхательными путями может вызывать непереносимость химических соединений, в том числе краски, духов, растворителей или табака. Изменения погоды, сырость или приход холодов также входят в число этих причин.

Порой на продолжительность ринита влияет приём лекарственных препаратов. Кроме того, иногда проблемы с дыхательными путями испытывают и женщины в период беременности или менопаузы, что связано с изменением гормонального фона, резюмировала Беляева.

Врач объяснил, почему нельзя лечить насморк горячими яйцами. Нет, не потому что дорого
Врач объяснил, почему нельзя лечить насморк горячими яйцами. Нет, не потому что дорого

Ранее Лайф писал, как сделать хорошее средство от насморка. Для этого нужно добавить пару капель лимонного или эвкалиптового масла в чайную ложку обычного растительного. А как правильно использовать это средство, читайте в нашем материале.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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