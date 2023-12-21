Украинские солдаты устали вести бои, а в стране наблюдается нехватка военнослужащих и боеприпасов. К тому же местные жители боятся зимних холодов, и это не считая того, что доверие к Владимиру Зеленскому ощутимо снижается. Об этом рассказала репортёр немецкого телеканала ZDF Алиса Юнг.

"Не хватает боеприпасов, не хватает солдат. Многие просто устали. Жалобы становятся всё громче, люди всё сильнее критикуют Владимира Зеленского, доверие к нему и правительству стремительно падает", — говорит Юнг.

Она обратила внимание, что люди также боятся разрушения инфраструктуры, так как в прошлом году наблюдалась тяжёлая ситуация из-за повреждения объектов. Юнг также заявила, что ВСУ на фронте почти не продвигаются, что заставляет военных пытаться держать оборону. Ухудшает ситуацию и задержка помощи со стороны Америки и ЕС.