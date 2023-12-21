Регион

Уведомления отключены

21 декабря, 05:09

Оправданный спустя почти полвека американец выступил с заявлением

Оправданный после 48 лет тюрьмы американец назвал случившееся уроком стойкости

Просидевший почти 50 лет в тюрьме по обвинению в убийстве американец Глинн Симмонс выступил с заявлением. Как передаёт New York Post, невинно осуждённый мужчина назвал это уроком "стойкости и упорства".

После выхода из здания суда 71-летний мужчина победно поднял руки. Он рассказал журналистам, что после десятилетий тюремного заключения наконец-то чувствует свою правоту.

"Это урок стойкости и упорства. Не позволяйте никому говорить вам, что этого не может произойти, потому что это действительно может случиться", — сообщил мужчина.

Американец выиграл более $1,3 миллиарда и теперь судится с бывшей из-за её длинного языка
Американец выиграл более $1,3 миллиарда и теперь судится с бывшей из-за её длинного языка

Напомним, что в Соединённых Штатах суд вынес решение об освобождении 71-летнего мужчины, отсидевшего в тюрьме за убийство 48 лет. Подчёркивается, что, судя по всему, это является самым продолжительным тюремным сроком в США, обвинение по которому в результате было снято.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров