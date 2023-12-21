Оправданный спустя почти полвека американец выступил с заявлением
Оправданный после 48 лет тюрьмы американец назвал случившееся уроком стойкости
Просидевший почти 50 лет в тюрьме по обвинению в убийстве американец Глинн Симмонс выступил с заявлением. Как передаёт New York Post, невинно осуждённый мужчина назвал это уроком "стойкости и упорства".
После выхода из здания суда 71-летний мужчина победно поднял руки. Он рассказал журналистам, что после десятилетий тюремного заключения наконец-то чувствует свою правоту.
"Это урок стойкости и упорства. Не позволяйте никому говорить вам, что этого не может произойти, потому что это действительно может случиться", — сообщил мужчина.
Напомним, что в Соединённых Штатах суд вынес решение об освобождении 71-летнего мужчины, отсидевшего в тюрьме за убийство 48 лет. Подчёркивается, что, судя по всему, это является самым продолжительным тюремным сроком в США, обвинение по которому в результате было снято.
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