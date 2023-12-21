Оправданный спустя почти полвека американец выступил с заявлением

Просидевший почти 50 лет в тюрьме по обвинению в убийстве американец Глинн Симмонс выступил с заявлением. Как передаёт New York Post, невинно осуждённый мужчина назвал это уроком "стойкости и упорства".

После выхода из здания суда 71-летний мужчина победно поднял руки. Он рассказал журналистам, что после десятилетий тюремного заключения наконец-то чувствует свою правоту.

"Это урок стойкости и упорства. Не позволяйте никому говорить вам, что этого не может произойти, потому что это действительно может случиться", — сообщил мужчина.