Захарова обвинила Запад во вбросах об угрозе для Дании от рыбаков из РФ

Распространяемые на Западе вбросы о якобы угрозе Дании от продления соглашения Россией и Фарерскими островами направлены на разрушение отношений между Москвой и этой автономией скандинавского государства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В беседе с РИА "Новости" она напомнила, что вышеназванное соглашение, заключённое ещё в 1977 году, является основой многолетнего взаимодействия между Россией и островами. Документ разрешает вылов рыбы по ежегодно распределённым квотам в водах РФ и Фарерских островов.

Так, в этом декабре началась 47-я сессия Смешанной российско-фарерской комиссии по рыболовству, в ходе которой делегации согласовали квоты на 2024 год. А тиражируемые в западных СМИ утверждения об "исходящей от российских рыбаков угрозе" для Дании не новы, заметила дипломат.

"Исходим из того, что подобные вбросы направлены на разрушение сложившихся за долгие годы прагматичных отношений между Москвой и Торсхавном и являются частью масштабной информационной кампании Запада против России", — заключила Захарова.