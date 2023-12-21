Захарова обвинила Запад во вбросах об угрозе для Дании от рыбаков из РФ
МИД: Вбросы об угрозе от российских рыбаков для Дании распространяются Западом
Распространяемые на Западе вбросы о якобы угрозе Дании от продления соглашения Россией и Фарерскими островами направлены на разрушение отношений между Москвой и этой автономией скандинавского государства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В беседе с РИА "Новости" она напомнила, что вышеназванное соглашение, заключённое ещё в 1977 году, является основой многолетнего взаимодействия между Россией и островами. Документ разрешает вылов рыбы по ежегодно распределённым квотам в водах РФ и Фарерских островов.
Так, в этом декабре началась 47-я сессия Смешанной российско-фарерской комиссии по рыболовству, в ходе которой делегации согласовали квоты на 2024 год. А тиражируемые в западных СМИ утверждения об "исходящей от российских рыбаков угрозе" для Дании не новы, заметила дипломат.
"Исходим из того, что подобные вбросы направлены на разрушение сложившихся за долгие годы прагматичных отношений между Москвой и Торсхавном и являются частью масштабной информационной кампании Запада против России", — заключила Захарова.
Напомним, по словам старшего научного сотрудника Датского института международных исследований Флемминга Сплидсбоэля, решение о продлении вышеназванного соглашения поставило Копенгаген в глупое положение. Он отметил, что Запад тем временем "рвёт" отношения с Россией. Более того, Сплидсбоэль считает, что таким образом Москва якобы сможет шпионить за Данией.
ТАСС / picture-alliance / dpa / Steffen Trumpf