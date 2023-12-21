"Нервы сдали": На Камчатке горе-мать прямо у магазина избила маленького сына, её проверяет СК

В Петропавловске-Камчатском женщина избила маленького ребёнка прямо на улице. На опубликованном в Сети видео — то, как прохожие заступаются за малыша, которому, судя по всему, три-четыре года. Горе-мамаша подняла руку на сына после посещения магазина: била по голове и телу, не обращая внимания на то, что чадо падало и плакало. Увидев камеру, она попыталась прогнать очевидцев, но потом всё же объяснила своё поведение "сдавшими нервами".