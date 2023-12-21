"Нервы сдали": На Камчатке горе-мать прямо у магазина избила маленького сына, её проверяет СК
СК начал проверку после того, как на Камчатке мать избила сына прямо на улице
В Петропавловске-Камчатском женщина избила маленького ребёнка прямо на улице. На опубликованном в Сети видео — то, как прохожие заступаются за малыша, которому, судя по всему, три-четыре года. Горе-мамаша подняла руку на сына после посещения магазина: била по голове и телу, не обращая внимания на то, что чадо падало и плакало. Увидев камеру, она попыталась прогнать очевидцев, но потом всё же объяснила своё поведение "сдавшими нервами".
На Камчатке горе-мать прямо у магазина избила маленького сына, её проверяет СК. Видео © VK / "Камчатка LIFE | Петропавловск-Камчатский"
"Иди отсюда! Я тебе врежу с твоим телефоном... Нервы сдали", — выкрикивает женщина.
Представители Следственного комитета и прокуратуры региона уже начали проверку. Официальных подробностей происшествия не приводится. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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