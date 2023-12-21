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21 декабря, 06:25

"Ловушка большой страны": В РАН объяснили, почему санкции Запада против РФ с треском провалились

Экономист Ушкалова: Западные санкции провалились из-за "ловушки большой страны"

Антироссийские санкции, введённые против нашей страны Западом, провалились из-за "ловушки большой страны". Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на работу руководителя Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Института экономики РАН Дарьи Ушкаловой.

Она указывает, что если государство является крупным игроком на каком-либо рынке, то ограничение экспортных цен на его товары ведёт лишь к увеличению мировых расценок. В свою очередь это компенсирует поставки и облегчает их диверсификацию.

Из-за этого формальная эффективность ограничительных мер, которая влияет на физические объёмы экспорта, диссонирует с их стратегической эффективностью — снижением доходов от поставок за рубеж. Экономист отметила, что Евросоюз понимает это, из-за чего в конце минувшего года попытался в том числе ввести ценовой потолок на российскую нефть.

Поэтому, считает Ушкалова, Правительство РФ должно начать вести активную государственную политику, направленную на расширение рынков сбыта и логистических возможностей отечественных экспортёров.

"Привет чудакам из Вашингтона": Санкциям против российских алмазов предсказали крах
"Привет чудакам из Вашингтона": Санкциям против российских алмазов предсказали крах

Ранее Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций, направленный, в частности, на "дорогостоящие секторы" экономики РФ. В него вошли в том числе запрет на импорт ювелирных алмазов и реэкспорт ряда товаров двойного назначения в нашу страну.

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Unsplash / Alexander Paramonov

Матвей Константинов
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