"Ловушка большой страны": В РАН объяснили, почему санкции Запада против РФ с треском провалились

Антироссийские санкции, введённые против нашей страны Западом, провалились из-за "ловушки большой страны". Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на работу руководителя Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Института экономики РАН Дарьи Ушкаловой.

Она указывает, что если государство является крупным игроком на каком-либо рынке, то ограничение экспортных цен на его товары ведёт лишь к увеличению мировых расценок. В свою очередь это компенсирует поставки и облегчает их диверсификацию.

Из-за этого формальная эффективность ограничительных мер, которая влияет на физические объёмы экспорта, диссонирует с их стратегической эффективностью — снижением доходов от поставок за рубеж. Экономист отметила, что Евросоюз понимает это, из-за чего в конце минувшего года попытался в том числе ввести ценовой потолок на российскую нефть.

Поэтому, считает Ушкалова, Правительство РФ должно начать вести активную государственную политику, направленную на расширение рынков сбыта и логистических возможностей отечественных экспортёров.