Масштабный сбой произошёл в работе соцсети X
Пользователи по всему миру сообщили о масштабном сбое в работе соцсети X
Пользователи X (Twitter) со всего мира сообщают о масштабном сбое в работе социальной сети. Он был зафиксирован сегодня, 21 декабря. Проблемы с работой онлайн-платформы зарегистрировал сайт Downdetector, который специализируется на сбоях и отключениях интернет-ресурсов.
По его информации, больше всего неполадок было выявлено в Штатах. Там было зафиксировано порядка 47,4 тысячи ошибок с подключением. Кроме того, об аналогичных проблемах сообщают жители Канады, Великобритании, Японии, Австралии, Индии.
Ранее Лайф писал, что пользователи социальных сетей с Украины сообщают о новом сбое у крупнейшего телекоммуникационного оператора страны "Киевстара". О проблемах сообщают, в частности, жители Одессы, Львова и других городов Незалежной.
Flickr / Elliott Brown