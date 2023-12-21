Масштабный сбой произошёл в работе соцсети X

Пользователи X (Twitter) со всего мира сообщают о масштабном сбое в работе социальной сети. Он был зафиксирован сегодня, 21 декабря. Проблемы с работой онлайн-платформы зарегистрировал сайт Downdetector, который специализируется на сбоях и отключениях интернет-ресурсов.

По его информации, больше всего неполадок было выявлено в Штатах. Там было зафиксировано порядка 47,4 тысячи ошибок с подключением. Кроме того, об аналогичных проблемах сообщают жители Канады, Великобритании, Японии, Австралии, Индии.