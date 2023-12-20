У абонентов "Киевстара" снова пропала мобильная связь

Пользователи социальных сетей с Украины сообщают о новом сбое у крупнейшего телекоммуникационного оператора страны "Киевстара". Несмотря на заверения компании, что последствия минувшей хакерской атаки по большей части устранены, пользователи не могут воспользоваться мобильной связью.