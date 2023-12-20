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20 декабря, 07:13

У абонентов "Киевстара" снова пропала мобильная связь

На Украине снова перестал работать крупнейший оператор связи "Киевстар"

Пользователи социальных сетей с Украины сообщают о новом сбое у крупнейшего телекоммуникационного оператора страны "Киевстара". Несмотря на заверения компании, что последствия минувшей хакерской атаки по большей части устранены, пользователи не могут воспользоваться мобильной связью.

О проблемах сообщают, в частности, жители Одессы, Львова и других городов Незалежной. Сам оператор пока не прокомментировал это.

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Напомним, 12 декабря виртуальная инфраструктура "Киевстара" подверглась мощной хакерской атаке и была частично разрушена. В результате в ряде регионов Украины вышла из строя система оповещения о воздушной тревоге. Оказалось, что хакеры вывели из строя в том числе Кору — главный пункт управления всей сетью оператора.

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Матвей Константинов
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