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В Индонезии признали, что НАТО стало причиной конфликта на Украине

Генсек партии PDI-P Индонезии: Конфликт на Украине вызван НАТО

21 декабря, 08:19
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Конфликт на Украине произошёл из-за амбиций НАТО. Об этом заявил генсек правящей партии Индонезии — Демократической партии борьбы (PDI-P) — Хасто Кристианто.

"Для Индонезии уважение суверенитета стран является одним из фундаментальных принципов внешней политики. Именно поэтому мы способны понять ситуацию с Россией и Украиной, ведь это проблема суверенитета, возникшая из-за амбиций НАТО", сказал Кристианто в беседе с РИА "Новости".

Поэтому политик считает, что Индонезии тоже нужно обратить внимание на защиту собственного суверенитета и снова доказать миру свою независимость.

"Зачем нам страны НАТО?": Путин откликнулся на страхи о военных планах России после разгрома Украины
"Зачем нам страны НАТО?": Путин откликнулся на страхи о военных планах России после разгрома Украины

А ранее американский сенатор "проболтался" о роли НАТО в ситуации на Украине. По словам Шеррода Брауна, если ВСУ потерпят окончательное поражение, конфликтом займётся альянс.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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