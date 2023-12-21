Услышал голоса в голове: Суд отправил на принудительное лечение сибиряка, выбросившего с балкона пять кошек
Сибиряк, выбросивший с девятого этажа пять кошек, отправится в психбольницу
Кошка, выброшенная с балкона жителем Шарыпова. Обложка © t.me / МВД 24
Шарыповский городской суд вынес приговор местному жителю, который выбросил с девятого этажа пять кошек. Ему назначили принудительные меры медицинского характера, сообщили в пресс-службе полиции Красноярского края.
Кошка, выброшенная с балкона жителем Шарыпова. Видео © t.me / МВД 24
"Шарыповский городской суд, рассмотрев материалы уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, признал мужчину виновным и назначил ему принудительные меры медицинского характера", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, 41-летний мужчина выбросил животных с балкона из-за голосов в голове, которые якобы подсказали ему, что животным плохо живётся в квартире и им нужно помочь. Осуждённый думал, что кошки упадут на дерево и разбегутся.
Напомним, что инцидент произошёл летом этого года. Мужчина находился в гостях у матери, когда в состоянии алкогольного опьянения разозлился на родственницу из-за количества кошек, находившихся у неё дома. Из пяти выброшенных с балкона кошек выжила только одна, сейчас она в надёжных руках. Животное забрала к себе ветеринар.