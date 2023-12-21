Россиянка вызвала скорую больному ребёнку, но каково было удивление врачей, когда они увидели маленького пациента Жительница Ленобласти вызвала своей собаке скорую, заявив, что болен ребёнок 21 декабря, 08:55 Жительница Ленобласти вызвала своей собаке скорую, заявив, что болен ребёнок. Обложка © Unsplash

Жительница Ленобласти вызвала скорую для ребёнка, но когда врачи приехали, то увидели совсем не того малыша, которого ожидали. Об этом сообщает aif.ru.

Так, россиянка позвонила диспетчеру и сообщила, что заболел маленький ребёнок. Примчавшиеся на помощь медики увидели больную собаку породы чихуахуа. Его хозяйка решила, что человеческие врачи помогут питомцу лучше ветеринаров.

В связи с этим издание напомнило, что вызов скорой необходим лишь в следующих случаях: при нарушении сознания, дыхания, системы кровообращения, при обострении психических расстройств, внезапном нарушении функции какого-либо органа, при травмах, ожогах, кровотечениях, температуре выше 39 у детей до трёх лет, родах, угрозах прерывания беременности и ЧС.

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Авторы Александра Вишнякова