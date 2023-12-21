Россиянка вызвала скорую больному ребёнку, но каково было удивление врачей, когда они увидели маленького пациента
Жительница Ленобласти вызвала своей собаке скорую, заявив, что болен ребёнок
Жительница Ленобласти вызвала своей собаке скорую, заявив, что болен ребёнок. Обложка © Unsplash
Жительница Ленобласти вызвала скорую для ребёнка, но когда врачи приехали, то увидели совсем не того малыша, которого ожидали. Об этом сообщает aif.ru.
Так, россиянка позвонила диспетчеру и сообщила, что заболел маленький ребёнок. Примчавшиеся на помощь медики увидели больную собаку породы чихуахуа. Его хозяйка решила, что человеческие врачи помогут питомцу лучше ветеринаров.
В связи с этим издание напомнило, что вызов скорой необходим лишь в следующих случаях: при нарушении сознания, дыхания, системы кровообращения, при обострении психических расстройств, внезапном нарушении функции какого-либо органа, при травмах, ожогах, кровотечениях, температуре выше 39 у детей до трёх лет, родах, угрозах прерывания беременности и ЧС.
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