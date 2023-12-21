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Геодезисты и IT: Стало известно, кому в 2023 году предлагали самые высокие зарплаты

РБК: Самую высокую зарплату в России в 2023 году предлагали DevOps-инженерам

21 декабря, 08:59
Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Самую высокую зарплату в 2023 году в России предлагали DevOps-инженерам — это ИТ-специалисты общего профиля, которым нужны обширные знания в области разработки и эксплуатации, включая написание кода, управление инфраструктурой, системное администрирование. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в уходящем году составила редакция РБК.

На высоких строчках списка также расположились дата-сайентист со средней зарплатой около 202 тысяч рублей, системный аналитик с окладом более 150 тысяч, агент по недвижимости с зарплатой порядка 124 тысяч рублей. В рейтинге высокооплачиваемых профессий неожиданно оказался геодезист — специалист по составлению карт местности, проведению расчётов, необходимых для описания рельефа. Средняя зарплата геодезиста в 2023 году выросла до 122 тысяч рублей в месяц.

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А ранее эксперты рассказали, у кого в 2023 году зарплаты росли быстрее. Оказалось, что наибольший рост произошёл в областях образования, культуры, а также на госслужбе. По данным сервиса "Работа.ру", средний оклад специалистов из этих сфер увеличился на 20% — с 45 до 54 тысяч рублей.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
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