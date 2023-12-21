"Роскачество" выявило в красной икре кишечную палочку
Кишечная палочка, другие бактерии и даже фальсификат нашли в одном из главных новогодних продуктов — красной икре. Как рассказали РИА "Новости" в "Роскачестве", только две торговые марки из 24 исследованных могут претендовать на знак качества, а с остальными была проведена соответствующая работа. Продукция покупалась как фасованной, так и на развес.
"В некоторой продукции обнаружена кишечная палочка, в некоторой — превышения по микробиологическим показателям. В то же время в икре нет запрещённых консервантов и незаявленных на маркировке красителей", — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, не обошлось и без фальсификата: один из производителей не уведомил на упаковке о наличии в банке настоящей икры горбуши вместе с имитированной. Позднее он заявил "Роскачеству", что её соотношение было 60% на 40%.
Также в "Роскачестве" дали советы по выбору правильной икры. Рекомендуется отдавать предпочтение крупным производителям, обращать внимание на условия продажи и целостность упаковки в виде отсутствия вздутости. Кроме того, следует потрясти банку — если образуется звук "бултыхания", то внутри есть лишняя жидкость.
Ранее стала известна судьба цен на красную икру после Нового года. По словам главы Рыбного союза Александра Панина, она пойдёт вниз, причём существенно.
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