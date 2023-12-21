"Роскачество" выявило в красной икре кишечную палочку

Кишечная палочка, другие бактерии и даже фальсификат нашли в одном из главных новогодних продуктов — красной икре. Как рассказали РИА "Новости" в "Роскачестве", только две торговые марки из 24 исследованных могут претендовать на знак качества, а с остальными была проведена соответствующая работа. Продукция покупалась как фасованной, так и на развес.

"В некоторой продукции обнаружена кишечная палочка, в некоторой — превышения по микробиологическим показателям. В то же время в икре нет запрещённых консервантов и незаявленных на маркировке красителей", — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, не обошлось и без фальсификата: один из производителей не уведомил на упаковке о наличии в банке настоящей икры горбуши вместе с имитированной. Позднее он заявил "Роскачеству", что её соотношение было 60% на 40%.

Также в "Роскачестве" дали советы по выбору правильной икры. Рекомендуется отдавать предпочтение крупным производителям, обращать внимание на условия продажи и целостность упаковки в виде отсутствия вздутости. Кроме того, следует потрясти банку — если образуется звук "бултыхания", то внутри есть лишняя жидкость.