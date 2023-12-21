"Есть только два пола": Тимошенко пообещала "на фиг" отменить ЛГБТ* на Украине

Лидер фракции "Батьковщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко выступила против ЛГБТ* и пообещала запретить однополые браки после смены власти на Украине. Видео с монологом бывшего премьера Незалежной опубликовал телеграм-канал Політбавовна.

Юлия Тимошенко выступила против ЛГБТ*. Видео © T.me / Політбавовна

На размытом видео можно разглядеть женщину, похожую на Юлию Тимошенко. О том, что это она, также свидетельствует подпись в кадре на латинице. Судя по всему, лидер фракции принимала участие в каком-то совещании. Когда именно записано видео, неизвестно.

"Мы против этого (ЛГБТ*. — Прим. Лайфа) публично. Как только будет перезагрузка власти, мы всё это поотменяем на фиг. Есть только два пола — мужской и женский, а всё остальное нужно забыть", — сказала женщина в видео.

По её словам, в государстве необходимо провести "отдельную, стратегическую, глубокую работу" с жителями по популяризации традиционных семейных ценностей. Также она попросила пообщаться на эту тему с духовенством каждой конфессии и выпустить специальную газету.

Напомним, в июне Европейский суд обязал Украину регистрировать однополые браки. Государство даже оштрафовали за отказ "поженить" двух мужчин.