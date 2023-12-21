Курс евро на Мосбирже впервые с 7 декабря превысил 100 рублей

Курс евро на Мосбирже впервые с 7 декабря стал выше 100 рублей. Так, по данным торгов на 12:24 мск, европейская валюта выросла до 100,32 рубля, прибавив 0,66%.

Для сравнения: в 11:59 мск курс евро составлял 100,04 рубля (рост — 0,38%). При этом доллар на 12:24 мск вырос до 91,54 рубля, поднявшись на 0,58%. Юань поднялся до отметки в 12,79 рубля (+0,048%).