Украине следует смириться с потерей территорий, чтобы завершить вооружённый конфликт с Россией, как это сделала Финляндия во время войны с СССР. С таким призывом вышла статья в американском издании Responsible Statecraft (RS).

Как отмечают авторы материала, нынешние реалии таковы, что у Киева нет ни единого шанса достичь поставленных целей. А мирный договор между Россией и Украиной американским экспертам представляется весьма туманным. В связи с этим они предлагают в качестве потенциальной модели завершения противостояния Советско-финляндскую войну 1939–1940 годов, когда в состав СССР перешли некоторые территории Финляндии.

"Киев мог бы извлечь урок из финского примера, что сдача некоторой территории, хотя и очень болезненная, всё же стоит того", — говорится в материале.