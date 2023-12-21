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21 декабря, 09:52

В США призвали Киев извлечь уроки и смириться с потерей территорий

RS: Киеву следует смириться с потерей территорий, чтобы достичь мира

Украине следует смириться с потерей территорий, чтобы завершить вооружённый конфликт с Россией, как это сделала Финляндия во время войны с СССР. С таким призывом вышла статья в американском издании Responsible Statecraft (RS).

Как отмечают авторы материала, нынешние реалии таковы, что у Киева нет ни единого шанса достичь поставленных целей. А мирный договор между Россией и Украиной американским экспертам представляется весьма туманным. В связи с этим они предлагают в качестве потенциальной модели завершения противостояния Советско-финляндскую войну 1939–1940 годов, когда в состав СССР перешли некоторые территории Финляндии.

"Киев мог бы извлечь урок из финского примера, что сдача некоторой территории, хотя и очень болезненная, всё же стоит того", — говорится в материале.

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На днях Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией в настоящий момент неактуальны для Киева. По его словам, Украина сейчас прорабатывает анонсированную ранее "формулу мира", которую в итоге хочет представить российской стороне.

Обложка ©

Getty Images / Libkos / Kostya Liberov

Наталья Исакова
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