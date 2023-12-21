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Матвиенко: Итоги года подтвердили, что Россия справилась с вызовами

21 декабря, 09:55
Валентина Матвиенко. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Валентина Матвиенко. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Итоги года, которые 14 декабря подвёл президент РФ Владимир Путин, — убедительные и позитивные. Они подтвердили, что наша страна справилась с новыми вызовами. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Они [итоги] подтвердили ещё раз, что Россия — мощное суверенное государство, что Россия не только справилась со всеми новыми вызовами времени, но и уверенно развивается и остаётся одним из лидеров строительства нового, справедливого миропорядка", — сказала спикер Совфеда в ходе пресс-конференции.

"Итоги года с Владимиром Путиным" посмотрели более 63% телезрителей
"Итоги года с Владимиром Путиным" посмотрели более 63% телезрителей

Напомним, 14 декабря 2023 года в 12:00 по московскому времени президент России Владимир Путин провёл 19-ю прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы граждан и журналистов. В этот раз прямая линия была объединена с большой пресс-конференцией под названием "Итоги года с Владимиром Путиным". Путину поступило уже более полутора миллионов вопросов от граждан. Лайф провёл онлайн-трансляцию и собрал самые интересные вопросы и ответы президента.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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