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21 декабря, 10:08

Собянин сообщил, что в Москве откроется три филиала усадьбы Деда Мороза

В Москве в конце декабря откроются три филиала усадьбы Деда Мороза, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Они дополнят основную городскую усадьбу, расположенную в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино".

Собянин сообщил, что в Москве откроется три филиала усадьбы Деда Мороза. Видео © Telegram / Сергей Собянин

Каждый филиал разработан в определённой тематике. "Снежная королева" находится в Измайловском парке, "Морозко" — в ландшафтном парке "Митино", а "Простоквашино" — в парке Олимпийской деревни.

Перед поездкой к сказочному персонажу дети наверняка захотят отправить ему письмо. По словам Собянина, в этих целях в Москве установлено более 150 специальных почтовых ящиков: на 10 станциях метро, в 41 парке, на ВДНХ, в Музее Победы и Театре кукол им. Образцова.

Собянин сообщил, что в Москве откроется три филиала усадьбы Деда Мороза. Фото © Telegram / Сергей Собянин

Собянин сообщил, что в Москве откроется три филиала усадьбы Деда Мороза. Фото © Telegram / Сергей Собянин

Собянин сообщил, что в Москве откроется три филиала усадьбы Деда Мороза. Фото © Telegram / Сергей Собянин

Собянин сообщил, что в Москве откроется три филиала усадьбы Деда Мороза. Фото © Telegram / Сергей Собянин

Собянин сообщил, что в Москве откроется три филиала усадьбы Деда Мороза. Фото © Telegram / Сергей Собянин

Собянин сообщил, что в Москве откроется три филиала усадьбы Деда Мороза. Фото © Telegram / Сергей Собянин

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Telegram / Сергей Собянин

Матвей Константинов
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