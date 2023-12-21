Сёстры-гимнастки Аверины не хотят выступать на Олимпиаде без флага и гимна 21 декабря, 10:05 Гимнастки Дина и Арина Аверины поддерживают Ирину Винер. Фото © Софья Сандурская / ТАСС

Известные российские сёстры-гимнастки Дина и Арина Аверины поддерживают позицию президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер, которая заявила, что российские спортсмены "не беженцы и не бомжи", чтобы ехать на Олимпиаду без флага и гимна. По словам спортсменок, за их плечами уже есть опыт выступления без национальной символики на международных турнирах и больше "как-то не хочется".

"Мы и так уже ездили на чемпионат мира и Олимпиаду под нейтральным статусом. И ещё раз так выступать не очень-то и хочется. Поэтому полностью поддерживаем позицию Ирины Александровны", — приводит слова одной из сестёр портал Sport24.ru.

Ранее Лайф писал, что знаменитые гимнастки как будто пропали со спортивных радаров: пятикратная чемпионка мира Арина Аверина в последний раз принимала участие в соревнованиях в августе 2023 года в Минске, когда проходили Игры стран СНГ, а её сестра, серебряный призёр Олимпийских игр Дина Аверина, в последний раз заявлялась на соревнования ещё раньше, аж прошлой весной, в первом этапе Кубка сильнейших, который проходил в Москве. Но не так давно сёстры дали пресс-конференцию, на которой рассказали, что не завершали спортивную карьеру, просто сейчас им больше удовольствия приносят выступления в различных шоу.

Авторы Марина Калегина