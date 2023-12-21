Путин установил выплату 100 тысяч при ранении детей в новых регионах РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавших от действий украинских военных. Так, документ устанавливает единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей в случае ранения ребёнка в новых регионах или на территориях страны вблизи линии фронта.

Выплаты будут осуществляться начиная с 1 января 2024 года. Получить их сможет один из родителей или сам ребёнок, если на тот момент ему уже исполнится 18 лет.

Также глава государства рекомендовал властям российских регионов ввести дополнительные меры поддержки детей, пострадавших от украинских войск, например направлять на отдых в лагеря и на лечение в санатории.