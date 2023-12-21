Путин призвал расширить национальные цели развития и уточнить планы до 2036 года
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости запустить обновлённые нацпроекты и расширить горизонт планирования до 2036 года. Глава государства напомнил, что в следующем году завершается действие нацпроектов, сформированных в 2018-м.
"А значит, нам предстоит уточнить национальные цели развития, расширить горизонт планирования до 2036 года. Поставить задачи, определить целевые параметры развития, которые соответствуют и нашим возросшим возможностям, и более высоким запросам общества, это естественно", — указал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Помимо этого, президент подчеркнул, что, конечно же, следует подготовить и своевременно запустить обновлённые национальные проекты. По словам главы государства, в настоящее время накоплен "такой потенциал, который позволяет выйти на принципиально другой уровень и динамику развития всей страны". Путин напомнил, что в 2023 году были установлены задачи обеспечить экономический, финансовый, технологический, инфраструктурный, кадровый суверенитет и добиться структурных изменений внешнеэкономической деятельности. Кроме того, стояли задачи по развитию городов и посёлков, социальной сферы, решению демографических вопросов, поддержке материнства и детства, образования и системы здравоохранения, а также в целом повышению качества жизни людей.
Ранее Путин поручил кабмину разработать нацпроект по развитию космической сферы. Российский лидер напомнил о существующем нацпроекте развития беспилотных летательных систем, который серьёзно повышает эффективность совместных усилий по формированию этого нового сектора.
LIFE / Павел Баранов