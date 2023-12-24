6 привычек бабушек и дедушек в СССР, которые делали внуков гениями Оглавление Творческие кружки Вкус к литературе Воспитание чувств Без давления Походы в лес и на лыжах Проводили особые уроки развития Почему секреты воспитания в Советском Союзе передавались из поколения в поколение и как ими пользовались, что давали, чтобы реализоваться, детям и внукам. 15701 15701 6 привычек бабушек и дедушек в СССР, которые формировали из внуков гениев. Обложка © ТАСС / Владимир Саяпин

Советские пенсионеры не зря выходили на пенсию пораньше. В Стране Советов они выполняли особую функцию — присматривали за внуками. А если родители были заняты важной работой, то воспитание детей полностью ложилось на плечи бабушек и дедушек. И, надо сказать, с этим они прекрасно справлялись. С одной стороны, им помогали мудрость и нажитый опыт, а с другой — дети и подростки часто доверяли им больше родителей.

Творческие кружки

В 1960-х –1970-х годах СССР охватила настоящая мания: общество искало, как из детей воспитать гениев. И немалую роль в таком развитии играли прародители. Мамы и папы днём были на работе, поэтому дедушки и бабушки часто брали на себя функцию сопровождения маленьких детей в балетные кружки, художественные и музыкальные школы. В этом они были даже более строги, чем родители, потому что считали: лучше пусть ребёнок усваивает новые знания, чем без дела болтается по улице после школы. В балетные кружки начинали водить ещё в садике, а школьникам приходилось учиться игре на баяне и изучать изобразительное искусство.

Вкус к литературе

Городские бабушки и дедушки старались прививать внукам вкус и развить их эстетически, благо билеты в театры и на выставки стоили в СССР копейки. Поэтому внуков водили на новые постановки, в музеи, рассказывали об архитектуре и зодчих родного города и обязательно посещали краеведческие музеи, где прародители могли сами оживить экспонаты своими рассказами.

Внуков водили в музеи, рассказывали об архитектуре и зодчих родного города и обязательно посещали краеведческие музеи. Фото © ТАСС / Максим Блохин

Параллельно с этим внуков знакомили с изобразительным искусством мира и родной литературой. Если воспитанием ребёнка занимались систематически, то обычно он осваивал школьную программу классической литературы раньше сверстников, что накладывало отпечаток на усвоение, — ребёнок мог по-своему воспринимать материал, переосмысливать его и обсуждать с родными людьми, которым доверял больше, чем учителям. "Линия партии" усваивалась позже в школе. Таким образом, внуку старались привить творческое мышление и избавить его от зубрёжки. Ведь если внук начинал читать "Мцыри" или "Евгения Онегина", то понравившиеся места он часто заучивал сам.

Воспитание чувств

Одновременно внукам старались привить нравственность и то, что сейчас называют эмпатией, а раньше называли состраданием. Считалось, что развитию нравственных чувств способствует содержание небольших домашних животных: кошек, собак, морских свинок. Кроме того, детям обязательно читали "жалостливые" рассказы вроде "Детей подземелья" Владимира Короленко, "Девочки со спичками" Андерсена, военные рассказы вроде "Девочка ищет отца" Евгения Самойловича Рысса и водили на такие фильмы "на разрыв сердца", как "Белый Бим Чёрное Ухо".

Без давления

Положительный момент влияния прародителей на воспитание внуков заключался в том, что они не старались их сделать подобием себя (в эту ошибку часто впадали родители, реализующие в детях свои стремления и увлечения), а старались не ограничивать их в творчестве. Если ребёнок наотрез отказывался посещать художественную школу, его не неволили, но предлагали выбрать другой кружок, терпеливо объясняя, что школьнику следует попробовать как можно больше занятий, чтобы определиться с тем, что именно ему нравится больше всего — радиотехника или макраме. Это должно было облегчить выбор профессии.

Ребёнку предлагали выбрать то занятие, что именно ему нравится больше всего. Фото © ТАСС / Олег Литвин, Альберт Тавакалов

Походы в лес и на лыжах

При этом дедушки и даже особо продвинутые бабушки в СССР знали, что развитие мозга — это ещё не всё, развитию тела тоже следует уделять внимание. Поэтому для будущих гениев часто были обязательными уроки физкультуры, походы выходного дня, на лыжах и в бассейн. В здоровом теле — здоровый дух!

Была популярна в СССР система Никитиных, при которой в воспитании будущих гениев уделялось много внимания домашней гимнастике, закаливанию и пище ребёнка — она должна была быть простой. Детей никогда не заставляли есть, если они не хотели.

Проводили особые уроки развития

Особо продвинутые дедушки и бабушки уделяли внимание приёмам развития ребёнка. Книг "Как воспитать гения" тогда не издавали, но выпускали книги различных советских педагогов и психологов. Прародители старались сделать уроки математики занимательными с помощью книг, учили детей получать новый опыт из привычных вещей: писать и рисовать левой рукой, развивали смекалку, покупая интересные наборы.

Например, набор линз и трубок, из которых ребёнок мог собрать подзорную трубу, а мог — микроскоп. Или набор из триодов, диодов и сопротивлений с реостатом — из него можно было собрать рацию или радио. Вместе с детьми пенсионеры с увлечением проводили небольшие физические опыты: устраивали электрическую дугу из батареек или делали модель торнадо в стакане с водой с помощью копеечного электромоторчика.

Особо продвинутые дедушки и бабушки уделяли внимание приёмам развития ребёнка. Фото © ТАСС / Олег Пороховников

Была популярна в СССР и такая странная книга, как "Дети и графы", где с помощью довольно спорной методики предлагалось с раннего детства развивать математическое мышление.

Всё это объяснялось тем, что в годы СССР была очень популярна наука: все верили, что человечество вот-вот полетит в космос, смотрели передачу "Очевидное — невероятное", которую вёл физик Сергей Капица, и с увлечением читали серию книг "Жизнь замечательных людей" с биографией математика Льва Ландау и других учёных.

Авторы Александр Лаврентьев