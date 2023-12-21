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21 декабря, 11:24

Путин призвал наращивать темпы строительства жилья и дорог в России

Необходимо нарастить темпы строительства жилья, дорог и иной инфраструктуры в России, заявил президент страны Владимир Путин в ходе церемонии открытия автодороги М12 до Казани. По его словам, смежные отрасли готовы к этому.

"Мы можем и готовы строить качественно, быстрее и больше. Это касается социальных и промышленных объектов, жилья, железных дорог, другой инфраструктуры. Нужно обязательно наращивать темпы, стройкомплекс, наши смежные отрасли к этому готовы", — сказал глава государства.

Путин рассказал о планах по строительству высокоскоростных магистралей на юге России
Путин рассказал о планах по строительству высокоскоростных магистралей на юге России

Ранее Владимир Путин назвал крайне востребованным восточное направление железных дорог. Он призвал определиться с третьим этапом строительства Байкало-Амурской магистрали и Транссиба.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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