Путин призвал наращивать темпы строительства жилья и дорог в России

Необходимо нарастить темпы строительства жилья, дорог и иной инфраструктуры в России, заявил президент страны Владимир Путин в ходе церемонии открытия автодороги М12 до Казани. По его словам, смежные отрасли готовы к этому.

"Мы можем и готовы строить качественно, быстрее и больше. Это касается социальных и промышленных объектов, жилья, железных дорог, другой инфраструктуры. Нужно обязательно наращивать темпы, стройкомплекс, наши смежные отрасли к этому готовы", — сказал глава государства.