"У него не было паспорта": Ещё в одном отеле в Ростовской области бойцу СВО отказали в заселении

В ростовском отеле "Амакс", в котором отказались заселять военнослужащих, возвращавшихся в зону специальной военной операции (СВО), объяснили произошедшее тем, что они не могут предоставлять номера без предъявления паспорта. В противном случае гостинице грозил штраф до 750 тысяч рублей, сообщила управляющий директор сети Татьяна Грибачева. Как известно, один из бойцов пытался заселиться по военному билету и командировочному.

Кадры из ростовского отеля, сотрудница которого отказалась заселить военнослужащего по военному билету и командировочному. Видео © Telegram / Проект БАРС 11

"В видео с камер наблюдения видно и слышно, что у гостя не было паспорта, на основании чего отель не имел права его заселить. Второй гость, у которого паспорт был, мог быть заселён. Но отказался жить без сослуживца. Администратором не было сказано ни единого слова, что причина отказа в том, что гость — военный. Такая причина и подобные высказывания не могут быть озвучены ни в нашем отеле, ни в любом другом отеле сети", — приводит портал 161.ru слова Грибачевой.

В заключение она отметила, что сожалеет о произошедшем инциденте, но при этом подчеркнула, что соблюдение законов не должно ставиться под сомнение.