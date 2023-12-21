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21 декабря, 12:17

Путин заявил о рекордном количестве заасфальтированных дорог в 2023 году

В 2023 году в России заасфальтировано рекордное количество дорог. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии открытия автомобильной трассы М-12 "Восток" до Казани.

"В целом по России по итогам текущего года будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 тысячи км федеральных, региональных и местных дорог", — заявил президент.

По словам главы государства, в Донбассе и Новороссии было уложено порядка 188 миллионов квадратных метров асфальтобетона. Итоговые рекордные результаты говорят о весомом вкладе в развитие дорожной сети страны и повышение качества жизни людей, подчеркнул Путин. Среди приоритетов президент назвал дальнейшее развитие трассы "Восток" — до Екатеринбурга и Тюмени, а также расшивку узких мест на маршруте "Россия" на территории Дальнего Востока, включая подъезды к Владивостоку.

"Работы впереди очень много, но не сомневаюсь, что все задачи обязательно будут выполнены, причём, как всегда, на самом достойном профессиональном уровне", — отметил Путин.

Путин призвал наращивать темпы строительства жилья и дорог в России
Путин призвал наращивать темпы строительства жилья и дорог в России

Ранее Лайф писал, что сегодня, 21 декабря, российский лидер Владимир Путин дал старт движению по скоростной автомагистрали М-12 "Восток" — части транспортного маршрута "Россия". Дорога от Москвы до Казани длиной 810 километров проходит через Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, а также по территории Чувашии и Татарстана.

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ТАСС / Роман Балаев

Ян Поланин
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