"Каждый куст получит свой код": Рада поддержала законопроект о легализации медицинской марихуаны

Верховная рада Украины во II чтении приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны, его поддержали 248 парламентариев. Об этом заявил депутат Незалежной Ярослав Железняк.

"Распространение марихуаны для рекреационного потребления продолжит считаться преступлением и будет расследовано полицией в соответствии с законодательством. Производство лекарств будет жёстко контролироваться на всех этапах", — написал он в телеграм-канале.

Железняк утверждает, что выращиванием смогут заниматься только юрлица с лицензией под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции. При этом каждый куст получит свой код. Вступление законопроекта в силу, по словам депутата, запланировано на вторую половину 2024 года.