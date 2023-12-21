"Каждый куст получит свой код": Рада поддержала законопроект о легализации медицинской марихуаны
Верховная рада приняла во II чтении проект о легализации медицинской марихуаны
Верховная рада Украины во II чтении приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны, его поддержали 248 парламентариев. Об этом заявил депутат Незалежной Ярослав Железняк.
"Распространение марихуаны для рекреационного потребления продолжит считаться преступлением и будет расследовано полицией в соответствии с законодательством. Производство лекарств будет жёстко контролироваться на всех этапах", — написал он в телеграм-канале.
Железняк утверждает, что выращиванием смогут заниматься только юрлица с лицензией под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции. При этом каждый куст получит свой код. Вступление законопроекта в силу, по словам депутата, запланировано на вторую половину 2024 года.
Как сообщал Лайф, в июле 2023 года Минздрав Украины поддержал предложенный Владимиром Зеленским законопроект о легализации лекарств на основе каннабиса. Тогда в ведомстве отметили, что подобные законодательные изменения применили уже многие государства.
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