"Это традиция": Матвиенко раскрыла, как проведёт Новый год

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко поделилась своими планами относительно празднования Нового года. По её словам, на время праздников она отправится в родной Санкт-Петербург, где её ждут родственники.

"Новый год я буду отмечать, как всегда, в родном Петербурге со своими родными людьми. Это традиция, которую мы никогда не нарушаем", — сказала Матвиенко на итоговом брифинге.

Также на новогодних праздниках председатель Совфеда планирует хорошенько выспаться, почитать книги, а ещё съездить на несколько дней в какой-нибудь российский регион.