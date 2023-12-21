"Это традиция": Матвиенко раскрыла, как проведёт Новый год
Матвиенко заявила, что встретит Новый год в родном Петербурге в кругу родных
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко поделилась своими планами относительно празднования Нового года. По её словам, на время праздников она отправится в родной Санкт-Петербург, где её ждут родственники.
"Новый год я буду отмечать, как всегда, в родном Петербурге со своими родными людьми. Это традиция, которую мы никогда не нарушаем", — сказала Матвиенко на итоговом брифинге.
Также на новогодних праздниках председатель Совфеда планирует хорошенько выспаться, почитать книги, а ещё съездить на несколько дней в какой-нибудь российский регион.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что встретит Новый год в кругу близких людей за праздничным столом. Глава государства отметил, что хочет порадовать близких подарками, но признался, что ещё не знает какими, — пока "не был в магазине".
LIFE / Павел Баранов