Новогодняя студия телеканала "Санкт-Петербург" открылась на Дворцовой площади

Вчера, 20 декабря, на Дворцовой площади рядом с главной ёлкой Северной столицы открылась новогодняя студия телеканала "Санкт-Петербург", которая проработает до конца новогодних праздников. На церемонии присутствовали губернатор города Александр Беглов и главные символы Нового года — Дед Мороз и Снегурочка.

На Дворцовой площади открылась новогодняя студия телеканала "Санкт-Петербург". Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

По традиции телеканал позволяет любителям креатива и необычных фотографий осуществить свою мечту — "попасть в телевизор". Необходимо сделать снимок внутри телестудии и опубликовать его с хештегом #явэфиреспбтв. Уже после новогодних праздников будет выбран лучший народный корреспондент-ведущий, которого пригласят в реальную студию утренней программы.

А ещё телеканал подготовил ящик "добрых пожеланий и хороших новостей" для записок с заветными мечтами и поздравлениями. Ведущие озвучат самые интересные из них в эфире.