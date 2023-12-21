США и Европе пора заканчивать валять дурака в ожидании краха России. Такое заявление сделал в четверг, 21 декабря, президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин предложил США и Европе прекратить валять дурака. Видео © LIFE

По словам главы государства, выгода от сотрудничества с Россией стала ясной для всех, тем более что наша страна "никого не отталкивает" от партнёрства.

"Мы не закрываемся от Американского континента, США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран. Им вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем", — сказал Владимир Путин.

Дело, по словам президента, за ними, пусть сами думают, чем руководствуются — эфемерными соображениями об уничтожении России или интересами своей собственной страны и своего народа.