Путин предложил США и Европе прекратить валять дурака
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США и Европе пора заканчивать валять дурака в ожидании краха России. Такое заявление сделал в четверг, 21 декабря, президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Путин предложил США и Европе прекратить валять дурака. Видео © LIFE
По словам главы государства, выгода от сотрудничества с Россией стала ясной для всех, тем более что наша страна "никого не отталкивает" от партнёрства.
"Мы не закрываемся от Американского континента, США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран. Им вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем", — сказал Владимир Путин.
Дело, по словам президента, за ними, пусть сами думают, чем руководствуются — эфемерными соображениями об уничтожении России или интересами своей собственной страны и своего народа.
Напомним, что ранее, выступая на коллегии Минобороны, Владимир Путин заявил, что все попытки Запада нанести России стратегическое поражение разрушились. Кроме того, глава государства заверил, что наша страна не собирается отказываться от целей специальной военной операции.