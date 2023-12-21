Путин рассказал о преимуществах экономики предложения Путин: Избегать всплесков цен поможет экономика предложения 21 декабря, 12:47 Фото © Shutterstock

Экономическая модель, основанная на предложении, позволит в будущем избежать всплесков цен на отдельные товары. Об этом заявил в четверг, 21 декабря, президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Глава государства обратил внимание чиновников, что в последние месяцы российские граждане столкнулись с ценовыми скачками. Эту ситуацию нужно держать под контролем, в том числе обеспечить достаточное предложение товаров на внутреннем рынке, отметил президент.

"Построение именно такой экономики — экономики предложения — в том числе позволит в будущем избегать всплесков цен на отдельные товары. А такие проблемы, как вы знаете, есть", — указал Путин.

Экономика предложения — экономическая теория, согласно которой для борьбы с инфляцией необходимо увеличить предложение товаров, а для стимулирования их производства необходимо увеличить капиталовложения и снизить налоги.

Ранее Путин заявил, что запас прочности у российской экономики достаточный, чтобы идти вперёд. Он также отметил три главных преимущества современной России. Во-первых, это высокая консолидация российского общества. Во-вторых, устойчивость финансово-экономической системы страны, что вызывает удивление у Запада. В-третьих, возрастание возможностей силовой составляющей РФ.

Авторы Марина Калегина