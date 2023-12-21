Путин призвал оперативно установить единый федеральный статус многодетных

Российский лидер Владимир Путин поручил в ближайшее время установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи. В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам он попросил кабмин проработать меры, которые направлены на защиту материнства и детства, а также укрепление семейных ценностей.

"Важно возродить традиции многодетной семьи. Нужно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне. Люди просят об этом, это справедливая просьба и справедливое требование", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что установить единый федеральный статус многодетных необходимо со всеми льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы по всей России единообразно.