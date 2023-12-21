Путин призвал оперативно установить единый федеральный статус многодетных
Российский лидер Владимир Путин поручил в ближайшее время установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи. В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам он попросил кабмин проработать меры, которые направлены на защиту материнства и детства, а также укрепление семейных ценностей.
"Важно возродить традиции многодетной семьи. Нужно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне. Люди просят об этом, это справедливая просьба и справедливое требование", — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что установить единый федеральный статус многодетных необходимо со всеми льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы по всей России единообразно.
Во время заседания Путин также назвал оценку граждан главным показателем эффективности работы властей. Открывая встречу, президент РФ обратил на это внимание собравшихся коллег.
Kremlin.ru