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21 декабря, 12:53

Путин призвал оперативно установить единый федеральный статус многодетных

Российский лидер Владимир Путин поручил в ближайшее время установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи. В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам он попросил кабмин проработать меры, которые направлены на защиту материнства и детства, а также укрепление семейных ценностей.

"Важно возродить традиции многодетной семьи. Нужно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне. Люди просят об этом, это справедливая просьба и справедливое требование", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что установить единый федеральный статус многодетных необходимо со всеми льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы по всей России единообразно.

День семьи, любви и верности могут сделать выходным в России, но не для всех
День семьи, любви и верности могут сделать выходным в России, но не для всех

Во время заседания Путин также назвал оценку граждан главным показателем эффективности работы властей. Открывая встречу, президент РФ обратил на это внимание собравшихся коллег.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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