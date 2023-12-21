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21 декабря, 13:11

Путин: План привести 85% дорог в нормативное состояние будет выполнен в 2024-м

План привести в нормативное состояние 85% дорог в крупнейших российских агломерациях будет выполнен досрочно — уже в 2024 году. На это рассчитывает президент РФ Владимир Путин, соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"На 1 декабря в нормативное состояние приведено 83% дорожной сети в крупнейших городских агломерациях... Очень рассчитываю, что также раньше намеченного срока, то есть уже в следующем году, мы выйдем на целевой показатель, а именно: 85% дорог в крупнейших агломерациях должны быть в нормативном состоянии", — сказал глава государства.

Путин отметил, что это "высокая планка, непростая", однако её вполне реалистично достигнуть.

Путин заявил о рекордном количестве заасфальтированных дорог в 2023 году
Путин заявил о рекордном количестве заасфальтированных дорог в 2023 году

Ранее Владимир Путин призвал нарастить темпы строительства жилья, дорог и иной инфраструктуры в России. По его словам, смежные отрасли готовы к этому.

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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