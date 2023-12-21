Путин: План привести 85% дорог в нормативное состояние будет выполнен в 2024-м

План привести в нормативное состояние 85% дорог в крупнейших российских агломерациях будет выполнен досрочно — уже в 2024 году. На это рассчитывает президент РФ Владимир Путин, соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"На 1 декабря в нормативное состояние приведено 83% дорожной сети в крупнейших городских агломерациях... Очень рассчитываю, что также раньше намеченного срока, то есть уже в следующем году, мы выйдем на целевой показатель, а именно: 85% дорог в крупнейших агломерациях должны быть в нормативном состоянии", — сказал глава государства.

Путин отметил, что это "высокая планка, непростая", однако её вполне реалистично достигнуть.