Путин: Проблем в России достаточно, но в целом ситуация удовлетворительная

Проблем в России достаточно, но в целом в стране ситуация удовлетворительная. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"У нас много проблем, над которыми нужно работать. Много <…> И в социальной сфере, и в экономике, и в финансах. Но при таком объёме [работ] их не может не быть", — сказал он.