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21 декабря, 14:13

Путин: Проблем в России достаточно, но в целом ситуация удовлетворительная

Проблем в России достаточно, но в целом в стране ситуация удовлетворительная. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"У нас много проблем, над которыми нужно работать. Много <…> И в социальной сфере, и в экономике, и в финансах. Но при таком объёме [работ] их не может не быть", — сказал он.

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Ранее Владимир Путин заметил, что внешний долг России сократился примерно на треть. По его словам, над этим работают как государство, так и ведущие компании.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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