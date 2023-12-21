Путин заявил, что внешний долг России сократился примерно на треть

Внешний долг России сократился примерно на треть, заявил президент страны Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Он отметил, что это важно.

"И государство [его] сокращает, и компании наши ведущие сокращают, возвращают кредиты вовремя, совершают другие действия, которые делают их финансы более сбалансированными и здоровыми", — добавил глава государства.