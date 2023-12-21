Путин заявил, что внешний долг России сократился примерно на треть
Внешний долг России сократился примерно на треть, заявил президент страны Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Он отметил, что это важно.
"И государство [его] сокращает, и компании наши ведущие сокращают, возвращают кредиты вовремя, совершают другие действия, которые делают их финансы более сбалансированными и здоровыми", — добавил глава государства.
Ранее Владимир Путин уже заявлял, что объём внешнего долга российских органов государственного управления сократился до 32 миллиардов долларов. Частные компании также ритмично гасят долги, указал глава государства.
Kremlin.ru