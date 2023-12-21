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21 декабря, 13:04

Путин заявил, что внешний долг России сократился примерно на треть

Внешний долг России сократился примерно на треть, заявил президент страны Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Он отметил, что это важно.

"И государство [его] сокращает, и компании наши ведущие сокращают, возвращают кредиты вовремя, совершают другие действия, которые делают их финансы более сбалансированными и здоровыми", — добавил глава государства.

Долги других стран перед Россией выросли до максимума с 1999 года
Долги других стран перед Россией выросли до максимума с 1999 года

Ранее Владимир Путин уже заявлял, что объём внешнего долга российских органов государственного управления сократился до 32 миллиардов долларов. Частные компании также ритмично гасят долги, указал глава государства.

Названа единственная страна, долг России перед которой увеличился в 2022 году
Названа единственная страна, долг России перед которой увеличился в 2022 году
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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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