На востоке Москвы неадекват с двумя доберманами напал на соседку после сделанного замечания
SHOT: В Москве хозяин доберманов напал на соседку после замечания о намордниках
Хозяин двух доберманов напал на соседку после замечания об отсутствии намордников у собак. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в одном из ЖК в Гольянове на востоке Москвы. По словам местных жителей, владелец, как и его псы, уже не впервые проявляет агрессию по отношению к окружающим.
Кадры нападения хозяина доберманов на соседку из-за замечания о намордниках. Видео © Telegram / SHOT
Как узнал телеграм-канал, 21-летний молодой человек по имени Гейдар вместе с женой выгуливал во дворе двух доберманов, но на их пути встала 31-летняя соседка с маленькой собачкой. Женщина сделала им замечание, что псы были без намордников. В ответ хозяин доберманов и его спутница обматерили соседку, затем кинули в неё снежком, а ещё через мгновение парень и вовсе набросился на оппонентку. В ситуацию вмешались очевидцы, которые вызвали правоохранителей. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, ушиб мягких тканей и закрытую черепно-мозговую травму.
К слову, несколько месяцев назад эти доберманы едва не загрызли шпица, которого выгуливал подросток. Тогда соседи тоже делали хозяину псов замечание об отсутствии намордников, но тот лишь огрызался в ответ. По данным SHOT, молодой человек проводит квесты, но неохотно платит налоги и находится в базе должников ФССП.
Ранее Лайф сообщал, что жительница Орска Оренбургской области чуть не стала обедом для стаи диких собак. Животные атаковали девушку во дворе её собственного дома. Спастись от озлобленных псов ей помог припаркованный неподалёку автомобиль.
Кадр из видео Telegram / SHOT