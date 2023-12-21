На востоке Москвы неадекват с двумя доберманами напал на соседку после сделанного замечания

Хозяин двух доберманов напал на соседку после замечания об отсутствии намордников у собак. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в одном из ЖК в Гольянове на востоке Москвы. По словам местных жителей, владелец, как и его псы, уже не впервые проявляет агрессию по отношению к окружающим.

Кадры нападения хозяина доберманов на соседку из-за замечания о намордниках. Видео © Telegram / SHOT

Как узнал телеграм-канал, 21-летний молодой человек по имени Гейдар вместе с женой выгуливал во дворе двух доберманов, но на их пути встала 31-летняя соседка с маленькой собачкой. Женщина сделала им замечание, что псы были без намордников. В ответ хозяин доберманов и его спутница обматерили соседку, затем кинули в неё снежком, а ещё через мгновение парень и вовсе набросился на оппонентку. В ситуацию вмешались очевидцы, которые вызвали правоохранителей. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, ушиб мягких тканей и закрытую черепно-мозговую травму.

К слову, несколько месяцев назад эти доберманы едва не загрызли шпица, которого выгуливал подросток. Тогда соседи тоже делали хозяину псов замечание об отсутствии намордников, но тот лишь огрызался в ответ. По данным SHOT, молодой человек проводит квесты, но неохотно платит налоги и находится в базе должников ФССП.