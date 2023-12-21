Регион

Уведомления отключены

21 декабря, 14:22

ПВО сбила украинскую ракету над Азовским морем

Минобороны РФ: Российская ПВО уничтожила украинскую ракету над Азовским морем

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили выпущенную с Украины ракету над Азовским морем. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в четверг, 21 декабря.

"Около 15:00 мск киевским режимом была предпринята попытка ракетной атаки по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря", — отметили в ведомстве.

Шойгу: В акватории Азовского моря создан военно-морской район
Шойгу: В акватории Азовского моря создан военно-морской район

Ранее ПВО отработала по целям в районе Крымского моста, пока рядом с полуостровом летал дрон США. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Никита Осипов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров