ПВО сбила украинскую ракету над Азовским морем

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили выпущенную с Украины ракету над Азовским морем. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в четверг, 21 декабря.

"Около 15:00 мск киевским режимом была предпринята попытка ракетной атаки по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря", — отметили в ведомстве.