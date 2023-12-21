ПВО сбила украинскую ракету над Азовским морем
Минобороны РФ: Российская ПВО уничтожила украинскую ракету над Азовским морем
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили выпущенную с Украины ракету над Азовским морем. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в четверг, 21 декабря.
"Около 15:00 мск киевским режимом была предпринята попытка ракетной атаки по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря", — отметили в ведомстве.
Ранее ПВО отработала по целям в районе Крымского моста, пока рядом с полуостровом летал дрон США. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
ТАСС / Николай Гынгазов