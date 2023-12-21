Увеличить грудь не получится: Врач развенчала самый популярный миф о капусте
Хирург Зубова: Увеличить грудь с помощью капусты невозможно
Форму и размер груди нельзя изменить с помощью каких-либо упражнений, кремов или определённых продуктов, включая капусту, вокруг которой вращается много мифов. Об этом рассказала хирург Нина Зубова. По её словам, операция — это единственный способ на длительный период времени изменить размер груди, но после хирургического вмешательства могут возникнуть серьёзные проблемы.
"Надолго изменить бюст можно только с помощью операции. Но нужно помнить, что даже после успешной операции в 28% случаев возникает фиброз — разрастание соединительной ткани вокруг импланта, из-за чего грудь ощущается как мячик", — отметила медик в беседе с "Газетой.ru".
Также врач утверждает, что форма и размер груди не влияют на количество молока роженицы. Дело в том, что оно производится железистой тканью и его количество зависит от уровня гормонов, питания женщины и других факторов. Что касается капусты, то, по словам Зубовой, в ней есть очень полезные вещества для женской груди. В частности, этот овощ снижает уровень эстрогена — одного из факторов, который способствует развитию рака молочной железы. Также снизить риск онкологии помогут пшеничные отруби, оливковое масло, грецкие орехи и шпинат. А повысить эластичность кожи, чтобы грудь не обвисала, поможет коллаген. В частности, он содержится в цитрусовых, курином мясе, а также в авокадо, помидорах и брокколи, резюмировала специалист.
Ранее Лайф рассказывал, за каким "безобидным" заболеванием может маскироваться рак груди. Кстати, если этот недуг вообще никак не беспокоит свою обладательницу, то это очень серьёзный признак, который насторожит любого врача.
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