Увеличить грудь не получится: Врач развенчала самый популярный миф о капусте

Форму и размер груди нельзя изменить с помощью каких-либо упражнений, кремов или определённых продуктов, включая капусту, вокруг которой вращается много мифов. Об этом рассказала хирург Нина Зубова. По её словам, операция — это единственный способ на длительный период времени изменить размер груди, но после хирургического вмешательства могут возникнуть серьёзные проблемы.

"Надолго изменить бюст можно только с помощью операции. Но нужно помнить, что даже после успешной операции в 28% случаев возникает фиброз — разрастание соединительной ткани вокруг импланта, из-за чего грудь ощущается как мячик", — отметила медик в беседе с "Газетой.ru".

Также врач утверждает, что форма и размер груди не влияют на количество молока роженицы. Дело в том, что оно производится железистой тканью и его количество зависит от уровня гормонов, питания женщины и других факторов. Что касается капусты, то, по словам Зубовой, в ней есть очень полезные вещества для женской груди. В частности, этот овощ снижает уровень эстрогена — одного из факторов, который способствует развитию рака молочной железы. Также снизить риск онкологии помогут пшеничные отруби, оливковое масло, грецкие орехи и шпинат. А повысить эластичность кожи, чтобы грудь не обвисала, поможет коллаген. В частности, он содержится в цитрусовых, курином мясе, а также в авокадо, помидорах и брокколи, резюмировала специалист.