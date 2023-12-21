Политолог оценил шансы Тимошенко взять власть на Украине и отменить ЛГБТ*

Появление экс-премьера Украины и лидера партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко всегда свидетельствовало о дестабилизации внутриполитической обстановки в стране. Таким мнением поделился политолог Вадим Сипров. По его словам, Тимошенко традиционно играла в свою игру и "пыталась ловить рыбку в мутной воде", но в последнее время она стала никому не интересной.

Как отметил политолог, сейчас спонсором Тимошенко и её партии считают олигарха Константина Живаго. Однако те политические уловки, которые украинский политик использовала 15–20 лет назад, уже давно устарели — нынче "есть демагоги и посвежее". Специалист убеждён, что никаких шансов победить на президентских выборах, если они вообще состоятся, у Тимошенко нет, ведь Владимира Зеленского и его команду почти полностью контролирует Британия. И в их схеме старым украинским политикам нет места.

"Максимальные шансы Тимошенко на выборах, если они состоятся, — набрать несколько процентов голосов. Западные кураторы просто не позволят стать топовым кандидатом, несмотря на эксперименты с имиджем и громкие заявления", — сказал Сипров в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Как ранее писал Лайф, на Украине разгорается скандал с участием Тимошенко. Она открыто выступила против ЛГБТ* и на совещании с коллегами заявила, что, как только будет перезагрузка власти, она "на фиг" всё это отменит. Также Тимошенко сказала, что есть только два пола — мужской и женский, а "всё остальное нужно забыть".