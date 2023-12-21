Врач предупредила о риске испортить Новый год из-за красной икры с кишечной палочкой

Патогенная кишечная палочка вызывает инфекцию, которая в большинстве случаев проявляется диареей, тошнотой, рвотой и болями в животе. К счастью, заболевание, как правило, проходит без осложнений, если не считать испорченных новогодних праздников. Об этом рассказала врач – гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова, комментируя выявление специалистами "Роскачества" кишечной палочки в красной икре.

"Может так случиться, что организм похворает пару дней, и всё пройдёт. Да, может быть понос, рвота, лёгкое недомогание — у кого что, и всё нормально будет. То есть потеряется собственная флора, но здоровый организм справится с этим", — приводит телеканал "360" слова медика.

Как отметила диетолог, в каждой группе продуктов есть допустимое количество кишечной палочки. Однако существуют особо опасные высокопатогенные штаммы, именно они и вызывают проблемы с кишечником. Чаще всего, пояснила врач, кишечная палочка и другие вредные микроорганизмы попадают в банки с икрой, если при её обработке или хранении не соблюдали технологии и санитарно-гигиенические нормы.