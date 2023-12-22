Сводки военкоров из зоны СВО, которые не попадают в новости На каких направлениях в зоне СВО продвигаются наши войска и берут в огневые мешки противника, как будет расширяться линия боевого соприкосновения? 12288 12288 Сводки военкоров из зоны СВО, которые не попадают в новости. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Пока в тылу блогеры и поп-звёзды проводят скандальные вечеринки, которые политтехнологи называют "сёрфингом темной энергии", фронтовая линия СВО каждые сутки собирает военную жатву. При этом поражают темпы самоуничтожения ВСУ — Киев намеренно кидает в бой необученных солдат, рассчитывая, что штурмы без остановки продлят агонию и финансовые вливания в нацистский режим со стороны Запада.

Нацисты активно обстреливают Белгородскую область, а теперь ещё и Брянскую, безуспешно атакуют Крым, отправляя беспилотники и на Москву, но наши ПВО и системы РЭБ их останавливают. Российские "Герани" переключаются на Харьковскую и Сумскую области, идёт работа дронов ВС РФ по военной инфраструктуре в Днепропетровской и Херсонской областях. Впереди — "Одесса — русский город".

Донецкая Народная Республика

Час расплаты ВСУ за почти десятилетие обстрелов Донецка и его пригородов постепенно приближается, отмечают военкоры. С Авдеевского направления поступают сообщения о наступательных действиях наших войск на южном выступе фронта у села Северное. Ситуация складывается так, что украинские подразделения утрачивают возможность вывода группировки из Авдеевского мешка в связи с постоянными обстрелами Армией России дорог на этом участке.

Активность наших войск на Артёмовском (Бахмутском) направлении обозначена тремя горячими точками: идут тяжёлые бои у Клещеевки, под Ивановским противник безуспешно пытался контратаковать, также наши бойцы сражаются у Богдановки.

На Западе стонут, что злые русские так зажали хунту в Авдеевке, что выйти оттуда маршем уже не получится. Передовые отряды нашей армии подошли к Тоненькому, обходя с запада укрепрайон в Северном, и путь из Орловки превратился в дорогу смерти Михаил Онуфриенко Военный эксперт

— Под Марьинкой идут тяжёлые бои у Победы и Новомихайловки. Есть продвижения. За ночь было взято несколько опорников ВСУ, — сообщает военкор Владимир Разин.

Военная математика потерь ВСУ

Потери украинской армии на линии соприкосновения составляют 800 человек убитыми и ранеными в день. Об этом сообщает немецкий информационно-политический еженедельник Focus. Анализируя происходящее, автор публикации отмечает, что для восполнения столь масштабных потерь Киеву необходимо призывать свыше 20 тысяч новобранцев в месяц. При том что каждый день Украину покидают по несколько тысяч мужчин. Поэтому необходимую мобилизацию киевский режим обеспечить не сможет. Несмотря на это, списывать ВСУ слишком рано, считают военные эксперты.

— Не хороните пока ВСУ. Когда всё рухнет, мы это сразу увидим, моментально. Я не чувствую, что они готовятся к операции по грамотному отходу. Это ж волю и доверие людей надо иметь, чтоб заявить, мы, мол, приняли непростое решение, чтоб сберечь людей, отходим. Киев такого никогда себе не мог позволить, их же на вилы поднимут, поэтому у них там и возникают операции-кладбища ВСУ, например, Крынки, Бахмут. Но пока украинцы сражаются до последнего. В основном тероборонщики и новобранцы, — говорит военный корреспондент Александр Сладков.

По его словам, старую гвардию ВСУ берегут в тылу — Киев надо удержать до отлёта последнего самолёта с истеблишментом.

Планы мобилизовать всех мужчин от 25 до 60 лет, бежавших с Украины, озвучил министр обороны Украины Рустем Умеров. Как намереваются преследовать тех, кто не захочет возвращаться, пока не сообщают. Эксперты выдвигают версии, что этим займутся страны НАТО, которые помогут с преследованием беженцев.

Стрелять или умирать

Острый дефицит боеприпасов калибров 122 и 152 мм у ВСУ подкреплён рядом факторов, сообщают эксперты. Напомним, об этом упоминал командующий группировкой ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский.

Командующий группировкой ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский. Фото © t.me / otarnavskiy

Количество западных артсистем сокращается, и быстро восполнить их невозможно. Развитие боевых действий в зоне СВО приводит к увеличению числа огневых задач для оставшихся на вооружении западных артсистем ВСУ. Так как возрастают активность артиллерии и авиации ВС РФ и эффективность контрбатарейной борьбы. Украинские артиллеристы используют артиллерию вблизи ЛБС и ведут огонь одиночными артсистемами с дистанции 7–10 км от линии соприкосновения.

Для такой стрельбы применяются полные пороховые заряды, а их использование в разы увеличивает износ ствола. По американским стандартам гаубичные стволы современных артсистем, таких как М777, подлежат обязательной замене после 2,5 тыс. выстрелов. То есть идёт быстрая выработка стволов, они изнашиваются за три месяца и начинают разрываться, а новых поставок всё меньше. Поэтому дилемма тратить снаряды и изнашивать оружие или не прикрывать бои артиллерией перед ВСУ встаёт всё чаще.

Авторы Дмитрий Шестопалов