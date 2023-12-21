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21 декабря, 18:15

"Террористы": Захарова ёмко высказалась о требовании Киева отменить матч Россия – Сербия

Захарова назвала террористами УАФ за требование отменить матч Россия – Сербия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование Украинской ассоциации футбола (УАФ) отменить матч Россия – Сербия. Встреча, напомним, запланирована на март следующего года.

"Террористы — они во всём террористы", — лаконично высказалась Захарова насчёт украинского призыва в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Как уже писал Лайф, ранее УАФ обратилась к ФИФА и УЕФА с просьбой отменить товарищеский матч сборных России и Сербии. В письме, в частности, говорится, что россияне "не имеют права возвращаться в цивилизованную семью европейского футбола". Сам матч должен состояться 21 марта 2024 года в Москве на стадионе "Динамо".

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VK / МИД России

Наталья Исакова
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