"Террористы": Захарова ёмко высказалась о требовании Киева отменить матч Россия – Сербия

Как уже писал Лайф, ранее УАФ обратилась к ФИФА и УЕФА с просьбой отменить товарищеский матч сборных России и Сербии. В письме, в частности, говорится, что россияне "не имеют права возвращаться в цивилизованную семью европейского футбола". Сам матч должен состояться 21 марта 2024 года в Москве на стадионе "Динамо".